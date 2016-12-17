У ГПУ кажуть, що Ситник не підписав папери для доступу до ЄРДР

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Субота, 17 грудня 2016, 17:59

Прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган заявляє, що директор НАБУ Артем Ситник не підписав папери, необхідні для поновлення електронного ключа доступу до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Про це вона написала в Facebook, коментуючи заяву Ситника про те, що Генпрокуратура заблокувала доступ директора НАБУ і його заступників до ЄРДР.

"З'ясувалось, що директор усіх українських детективів так захопився численними інтерв'ю та подорожами по світу, що банально не підписав відповідні папери, через що йому не поновили електронний ключ. Треба вузлики на пам'ять зав'язувати, пане Артеме", - написала Сарган.

У коментарі "Українській правді" Сарган зазначила, що як тільки Ситник підпише необхідні документи, йому будуть повернуті ключі доступу.

Як повідомлялося, Ситник заявив, що днями отримав письмове попередження від генпрокурора Юрія Луценка, що доступ директора НАБУ і його заступників до ЄРДР припиняється.

На питання про пояснення такого кроку директор НАБУ сказав: "Там є достатньо вільне трактування діючого законодавства".

Українська правда

Теми: Генпрокуратура Ситник НАБУ
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Коментарі — 7
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko17.12.2016 22:50
spitfire:
а каким образом квалификация или место работы Саган отменяет факт, что Сытник просто протупил и тепеперь ищет крайних?) Холодницкомй доступ не закрыли, он всё вовремя подписал))
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IP: 185.38.14.---spitfire17.12.2016 20:19
хочу нагадати пані Саган, що вона - всього лише журналіст досить низької кваліфікації, тому працює на державну установу.
навряд чи її посада, рівень освіти і розумового розвитку дозволяють так вільно поводитись із керівником НАБУ.
те саме стосується політичної шльондри Уколова.
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko17.12.2016 20:07
Alena Rudenko:
а зачем вообще Сытнику к реестру доступ? Они ж всё равно дела туда не вносят, предпочитая по-свойски с коррупционерами разбираться, как с теми же Залищук и Лещенко)
кстати да, когда "работали" над делом Лещенко им реестр даже не понадобился)он им и в принципе не очень нужен) ну разве что вот для такого - для пошуметь
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IP: 176.36.249.---Евгений Буравлев17.12.2016 19:50
ГПУ заплюється "численними інтерв'ю та подорожами по світу директора усіх українських детективів" зовсім не цінуючи подвиги власного героя - керівника усіх українськитх прокурорів. А марно!
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IP: 46.119.247.---Alena Rudenko17.12.2016 19:22
а зачем вообще Сытнику к реестру доступ? Они ж всё равно дела туда не вносят, предпочитая по-свойски с коррупционерами разбираться, как с теми же Залищук и Лещенко)
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