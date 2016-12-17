Захиснику Чийгоза та Умерова радять не ходити на допит

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Субота, 17 грудня 2016, 18:31

Російський адвокат Микола Полозов, який виступає захисником у "справі Умерова", отримав рекомендацію від Ради адвокатської палати Москви про те, що "за таких обставин на допит до слідчого йти не можна".

Про це повідомив сам Полозов, пише "Крим. Реалії".

Він зазначив, що в адвокатській палаті не пояснили, як саме необхідно уникати допиту. У разі, якщо Полозов буде ігнорувати допити, слідчий має право винести постанову про примусовий привід. При цьому Полозов вважає, що адвокатське співтовариство має виступити з вимогою про захист прав адвоката, якщо цього не відбудеться "у слідчого ФСБ будуть розв'язані руки".

"Йдеться про фундаментальну конституційну основу діяльності адвокатури - адвокатську таємницю. На території РФ скасовується інститут адвокатської таємниці  Якщо адвокатська спільнота РФ намагається (це) замовчати, нічого доброго не буде. І якщо можна в Криму, то можна і у Татарстані, Чечні, Москві", - заявив адвокат. 

Полозов додав, що у даному питанні необхідна суспільна підтримка, однак наразі професійне співтовариство твердої позиції не проявляє.

Як відомо, раніше Полозов, який представляє інтереси заступників голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова, а також Ахтема Чийгоза у "справі 26 лютого" та сина Мустафи Джемілєва, звернувся в Адвокатську палату Москви за підтримкою.

Полозов заявляє, що слідчий ФСБ у справі Ільмі Умерова, обвинуваченого в сепаратизмі, намагається усунути його з процесу, перевівши в статус свідка і вимагаючи суд дозволити допитати Полозова про обставини справи.

Теми: Крим Росія
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