Китай поверне Штатам "викрадений" підводний безпілотник

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Субота, 17 грудня 2016, 20:04

Міністерство оборони Китаю поверне владі США підводний дослідний безпілотник, що належить американському океанографічному кораблю USNS Bowditch.

Про це йдеться у заяві на сайті відомства КНР, повідомляє Русская служба Би-Би-Си.

Як відомо, безпілотник опинився у китайських ВМС 15 грудня, інцидент стався в Південно-Китайському морі, де USNS Bowditch проводив дослідження. 

В КНР заявили, що військові з китайського корабля помітили непізнаний підводний об'єкт і вирішили підняти його, щоб запобігти небезпечній ситуації. 

Прес-секретар Пентагону Пітер Кук закликав Китай негайно повернути безпілотний підводний апарат, а новообраний президент США Дональд Трамп обурився "викраденням" техніки

Теми: США Китай
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