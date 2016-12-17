Китай поверне Штатам "викрадений" підводний безпілотник
Міністерство оборони Китаю поверне владі США підводний дослідний безпілотник, що належить американському океанографічному кораблю USNS Bowditch.
Про це йдеться у заяві на сайті відомства КНР, повідомляє Русская служба Би-Би-Си.
Як відомо, безпілотник опинився у китайських ВМС 15 грудня, інцидент стався в Південно-Китайському морі, де USNS Bowditch проводив дослідження.
В КНР заявили, що військові з китайського корабля помітили непізнаний підводний об'єкт і вирішили підняти його, щоб запобігти небезпечній ситуації.
Прес-секретар Пентагону Пітер Кук закликав Китай негайно повернути безпілотний підводний апарат, а новообраний президент США Дональд Трамп обурився "викраденням" техніки.
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