Для Охендовського попросять заставу у 1,2 мільйони

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Субота, 17 грудня 2016, 22:13

Антикорупційна прокуратура клопотатиме про обрання для глави ЦВК Михайла Охендовського застави у розмірі інкримінованої йому суми хабаря - 1,2 млн. гривень. 

Про це 17 грудня в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив глава Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

Він повідомив, що САП отримала від детективів НАБУ клопотання про обрання запобіжного заходу для Охендовському 16 грудня. 

"Зараз ми це клопотання вивчаємо, думаю, у понеділок (19 грудня) звернемося до суду з даним клопотанням", - зазначив Холодницький. 

Як відомо, директор НАБУ Артем Ситник повідомив, що зібрано достатньо доказів для оголошення голові ЦВК Михайлу Охендовському підозри в незаконному отриманні грошей з "чорної каси" Партії регіонів.

Керівник САП Назар Холодницький підписав підозру Охендовському у скоєнні злочину, її було  оголошено голові ЦВК в аеропорту, коли той повернувся з відрядження.

За словами Холодницького, документами так званої "чорної бухгалтерії" ПР підтверджуються чотири випадки отримання Охендовским готівкових коштів в офісі Партії регіонів у Києві на вул. Липській, 10, на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський заявив, що вважає вказане кримінальне провадження сфабрикованим, але готовий до співпраці зі слідством.

Главу ЦВК викликали на допит в НАБУ. Перед допитом, відповідаючи на питання про заяви Онищенка, що його реєстрація кандидатом у депутати у 2014 році відбувалася по дзвінку президента Петра Порошенка або через гроші, Охендовський заявив, що  до нього ніхто не звертався  з цього приводу.  

Українська правда 

Теми: НАБУ ЦВК
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IP: 46.119.253.---Igor Alexandrovich Savenko17.12.2016 22:47
НАБУ добивается, что бы с Охендовским получилось точно так же, как с Онищенко, не иначе. Зачем каждые 10 минут объявлять о том, что они собираются сделать? Арестовали, расследовали, дело в суд передали - победно отчитались, всё. Это не открытость перед обществом, это какой-то неиссякаемый фонтан пиара ни о чем.
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