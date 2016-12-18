Польський уряд звинуватив опозицію в розпалюванні ворожнечі
Опозиція розпалює непотрібні негативні емоції у країні і намагається протиставити собі поляків.
Про це в телезверненні до польського народу в суботу ввечері заявила глава польського уряду Беата Шидло, інформує Укрінформ.
"Режисери цих подій (блокування трибуни і протестів під Сеймом – ред.) повинні сьогодні виразно почути: ви робите погано, шкодите Польщі, противитеся спільному благу. На конфлікті і почутті образи ви хочете будувати свій політичний капітал", - звернулася Шидло до опозиційних політиків, додавши, що це "велика помилка".
Вона наголосила, що саме опозиція викликала "радикальні політичні емоції", які не мають жодного відношення до реальної ситуації в Польщі. На переконання Шидло, у такий спосіб опозиція намагається втамувати свою фрустрацію від втрати влади.
"Можна сперечатися, відрізнятися в політичних поглядах, але не можна зіштовхувати поляків між собою, як це робиться сьогодні", - зазначила Шидло.
Вона закликала до діалогу і шукати те, що об’єднує.
Глава уряду заперечила слова опозиції, що у країні ситуація погіршилася. Вона наголосила, що навпаки, за останній рік зроблено більше позитивного, ніж за останні вісім років попередньої коаліції.
Шидло висловила сподівання, що зустріч маршалка Сенату Станіслава Карчевського з представниками дозволить розв’язати проблему доступу журналістів до Сейму.
Оцінюючи виступ Шидло, лідер опозиційної партії "Cучасна" (.N) Ришард Петру заявив, що у своєму виступі вона жодним чином не згадала про помилки влади, допущені за останні дні: обмеження діяльності ЗМІ в Сеймі, проведення засідання нижньої палати парламенту поза залою засідань без кворуму і безпідставного виключення депутата з участі у засіданні Сеймі.
Як відомо, в ніч на суботу під будівлею Сейму зібралися понад дві тисячі протестувальників, які заблокували виходи з парламенту. Однак поліція їх відтіснила, і депутати правлячої партії змогли залишити Сейм.
Протести, які розпочалися 16 грудня під Сеймом Польщі, тривають, ближче до полудня демонстранти пройшли ходою до Президентського палацу.
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