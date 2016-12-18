Туск закликав уряд Польщі поважати конституцію

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Неділя, 18 грудня 2016, 02:07

Голова Євроради і колишній прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав польський уряд поважати демократичні права і конституцію.

Про це пише DW.com.

"Після подій вчорашнього вечора я очікую від тих, кому належить реальна влада в нашій країні, поваги до народу і конституційних принципів і цінностей", - заявив Туск виступаючи у Вроцлаві.

Туск також подякував опозиційним демонстрантам, які протягом місяців виступали "за європейські стандарти демократії".

"Якщо людям перекривають доступ до інформації або пропонують односторонню модель подій, демократія стає настільки ж нестерпною, як і диктатура", - підкреслив Туск, коментуючи плани уряду Польщі запровадити обмеження на парламентську роботу журналістів.

Раніше в той же день глава МВС Польщі Маріуш Блащак в ефірі польської радіостанції RMF FM звинуватив опозицію в "незаконній спробі захоплення влади". У свою чергу, прем'єр-міністр Польщі Беата Шидло розкритикувала опозицію за дестабілізацію роботи парламенту.

Як відомо, в ніч на суботу під будівлею Сейму зібралися понад дві тисячі протестувальників, які заблокували виходи з парламенту. Однак поліція їх відтіснила, і депутати правлячої партії змогли залишити Сейм.

Протести, які розпочалися 16 грудня під Сеймом Польщі, тривають, ближче до полудня демонстранти пройшли ходою до Президентського палацу.

Опозиція прийняла рішення блокувати трибуну і президію Сейму щонайменше до 20 грудня.

Теми: Польща
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