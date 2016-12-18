Встановлено місцеперебування 58 полонених на Донбасі - Геращенко

Українській стороні вдалося встановити місцеперебування 58 полонених українських громадян, яких незаконно тримають на Донбасі.

Про це повідомила перший віце-спікер парламенту, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко в ефірі "112 Україна".

"Українській стороні дуже важко далося встановити місцеперебування 58 осіб, яких тримають на території, підконтрольній бойовикам. 52 перебувають на території Донецька, 6 – Луганська", - повідомила Геращенко.

Раніше повідомлялося, що Україна передає 15 осіб зі списку ОРДЛО на звільнення в якості доброї волі, щоб розблокувати процес обміну заручників.

Терористи "ДНР" заявили, що не мають наміру передавати будь-кого з українських полонених у відповідь на 15 осіб, яких Київ готується передати сепаратистам.