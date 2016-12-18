Генсек ООН натякнув, що піде у президенти Південної Кореї

Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун, термін повноважень якого спливає 1 січня 2017 року, натякнув, що може поборотись за крісло президента Південної Кореї.

Про це повідомляє BBC.

За словами Пан Гі Муна, після кількох днів відпочинку на початку січня він повернеться у Південну Корею. Він ухилився від прямої відповіді на питання про президентські амбіції, проте наголосив, що думає, як допомогти своїй країні.

Ситуацію в Південній Кореї він охарактеризував як "дуже складну".

На початку грудня парламент Південної Кореї проголосував за імпічмент президента Пак Кин Хе.

Голосуванню проти першої жінки-лідера країни передували кілька тижнів викривальних заяв у корупційному скандалі, який практично паралізував уряд і спричинив найбільші вуличні протести в історії країни.

Тепер долю Пак Кин Хє вирішить Конституційний суд країни, на час розгляду справи повноваження президента перейдуть до прем'єр-міністра Південної Кореї.

Як повідомлялося, прокуратура пред'явила обвинувачення в корупції Пак Кин Хє, її близькій подрузі та двом колишнім помічникам.