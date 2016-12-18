Аброськін показав наслідки обстрілів Водяного

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Неділя, 18 грудня 2016, 06:02

В ніч на 17 грудня бойовики "ДНР" з мінометів обстріляли Водяне.

Про це повідомив начальник ГУ Національної поліції в Донецькій області Вячеслав Аброськін в facebook

"Сьогодні, з 02.00 до 04.00, бойовики "ДНР" з мінометів обстрілювали Водяне. На приватні домоволодіння впали близько 100 мін 120 калібру. Пошкоджені будинки в районі вулиці Набережної. На щастя, постраждалих мирних жителів немає. А ось домашні тварини, бик і 20 курей, мабуть найнебезпечніші вороги "супердержави", загинули від рук терористів", - написав він.

За даними штабу АТО, в ніч на 17 грудня було зафіксовано 21 обстріл з боку бойовиків.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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