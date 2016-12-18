АТО: окупанти обстріляли Водяне і Невельське з важкої артилерії

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Неділя, 18 грудня 2016, 07:32

Минулої доби бойовики, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння, здійснили 40 обстрілів позицій сил АТО.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На Маріупольському напрямку терористи вели вогонь з мінометів по Красногорівці, Павлополю, Лебединському, Широкиному. Водяне обстріляли зі 152 та 122-міліметрової артилерії. З гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї – Лебединське, Талаківку, Павлопіль, Старогнатівку та Широкине. З озброєння БМП – Водяне.

На Луганському напрямку з мінометів і гранатометів російсько-окупаційні війська вели вогонь по Троїцькому та Станиці Луганській. Новозванівку обстріляли з протитанкових ракетних комплексів, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

На Донецькому напрямку по Невельському вогонь вела 122-міліметрова артилерія. З мінометів, гранатометів, озброєння БМП, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї ворог обстріляв Луганське, Авдіївку та Майорськ.

Теми: Донбас АТО бойові дії
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