Савченко не зобов'язана повідомляти СБУ про переговори з бойовиками – Тандіт

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Неділя, 18 грудня 2016, 09:42

Народний депутат Надія Савченко під час спілкування з представниками СБУ за підсумками поїздки до Мінська, де вона провела зустріч з ватажками бойовиків "ДНР" та "ЛНР", розкрила подробиці розмови з Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Про це в ефірі "112 Україна" повідомив радник глави СБУ Юрій Тандіт, пише "Укрінформ".

"Ми її детально опитали, вона відповіла на ті запитання, які їй були поставлені й цікавили СБУ. Ми знаємо, з її слів, детально про зустріч, яка проходила в Мінську, ми знаємо, хто брав участь у цій зустрічі, як вона проходила", - сказав Тандіт.

Він нагадав, що згідно з українським законодавством, ватажки "ДНР" і "ЛНР" є злочинцями.

Відповідаючи на запитання, чи надала Савченко на майбутнє гарантії того, що буде інформувати спецслужбу про плани подібних візитів і зустрічей, радник глави відомства відповів, що статус нардепа не зобов'язує її до цього.

"Гарантій ніхто не може дати. Є певна процедура. Савченко поки ще є нардепом. Нардепи, на жаль, не звітують СБУ", - резюмував він.

Як відомо, 7 грудня Савченко таємно відвідала Мінськ, де за посередництва Федеральної служби безпеки Росії зустрілася з ватажками так званих "ДНР" та "ЛНР" Олександром Захарченком та Ігорем Плотницьким.

Поза спинами офіційних переговорників тристоронньої контактної групи колишній політв’язень Росії Савченко та проросійські бойовики говорили про полонених.

13 грудня Савченко вийшла зі складу партії "Батьківщина", але залишалася в однойменній парламентській фракції.

15 грудня "Батьківщина" прийняла рішення про виключення нардепа Надії Савченко зі складу фракції.

Пізніше стало відомо, що народні депутати ініціюватимуть виключення нардепа Надії Савченко зі складу комітету ВРУ з питань національної безпеки і оборони.

У суботу керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький заявив, що поїздки народних депутатів в інші країни, зокрема, Білорусь, вимагають узгодження з МЗС, оскільки парламентарії мають доступ до державної таємниці.

Теми: Савченко
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Коментарі — 4
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IP: 176.38.66.---vitdeputat18.12.2016 12:09
Должен ли член комитета Верховного совета по обороне и безопасности сообщать кому она сливает секретную информацию ? Вопрос риторический , но в отношении этой мрази Савченко он имеет место.
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IP: 95.132.135.---nazar118.12.2016 11:59
від цієї ''героїні'' більше толку було коли вона сиділа...
що це за держава коли окремі персонажі ''кладуть'' на закон?!
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IP: 176.100.177.---boreas18.12.2016 11:29
Что курит Тандит? Гражданин, независимо от должности, который допущен к гостайне, обязан в подробностях информировать своего начальника (в данном случае Голову Верховной Рады) об общении с иностранцами, а уж тем более - с врагами Украины. Савченко принимала Военную Присягу, которая не имеет срока давности, Присягу Народного Депутата, и подписывала обязательство.
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IP: 188.163.1.---Zachary18.12.2016 10:35
Да завербованная эта Савченко КГБшниками! Вы поверите что она там два года отсидела и ей там мозги не промыли! 1. Она в Путинской партии Тимошенко! 2. О ней постоянно говорили на всех каналах (почему сейчас мы практически не одного украинского заключенного не видим и не слышим) 3. Она уж очень хорошо ведет себя на камерах и излагает свои мысли что не без подготовки!
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