Євродепутат показав, як Росія мілітаризує захоплені території

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Неділя, 18 грудня 2016, 10:58

На всіх територіях, які Росія захопила у сусідніх країн, тепер з'явилися її військові бази.

Це видно на інфографіці, яку опублікував польський євродепутат і заступник голови "Європейської народної партії" Яцек Сариуш-Вольський, пише "Дзеркало тижня".

 

Вказано, що графіка базується на даних Міжнародного інституту стратегічних досліджень і його звіту про баланс сил у світі.

 

Згідно з ними, російські війська тепер постійно базуються в молдовському Придністров'ї, анексованому Криму, в Донбасі, Абхазії і Південній Осетії.

Найбільшу кількість військ Росія розмістила у захопленому Криму - 28 тисяч. В Донбасі ж, згідно з інфографікою, базується 8 тисяч російських солдатів.

Раніше агентство Reuters повідомляло, що Росія реалізує масштабну програму з мілітаризації анексованого Кримського півострова, відновлюючи покинуті військові об'єкти радянської епохи, а також створюючи нові і розширюючи вже існуючі військові бази.

Теми: Росія Крим Донбас
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