Гройсман розповів, як об'єднані громади отримують на 460% більше доходу

1415 переглядів
0
Неділя, 18 грудня 2016, 12:05

Прем'єр Володимир Гройсман переконаний, що на об'єднані громади чекає успіх і зростання.

Про це він написав у Facebook з нагоди виборів у 143 об’єднаних територіальних громадах з 22 областей України, які проходять у неділю.

"Пам'ятаю, як у Верховній Раді ми розглядали закон про об'єднання громад. Я тоді наполягав на тому, щоб ми додали слово "добровільне", тому що був переконаний - люди самі побачать вигоди від децентралізації", - зазначив він.

За словами прем'єра, сьогодні мешканці вже об'єднаних громад самі переконуються в тому, що вибрали правильний шлях.

"Наприклад, за 9 місяців 2016 року до бюджету Клесівської ОТГ у Рівненській області надійшло 16,5 млн грн власних доходів, що на 460,7% більше (!) в порівнянні з надходженнями власних доходів відповідного періоду минулого року до бюджетів рад, що об'єдналися", - написав Гройсман.

За його словами, ці гроші пішли на підвищення якості життя місцевих жителів - ремонтуються дитсадки в селищі міського типу Клесів, а також у селах Пугач і Карпилівка, у школах, дитсадках і амбулаторії встановлюють енергозберігаючі вікна та двері, ремонтуються каналізації і дороги.

"Ну а тим громадам, які сьогодні стають на цей шлях, хочу побажати успіху і пообіцяти свою підтримку. У бюджеті на 2017 рік ми зберегли фінансову децентралізацію як пріоритет. І я впевнений, на об'єднані громади далі чекає успіх і зростання", - наголосив прем'єр.

Українська правда

Теми: вибори Гройсман
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
В ОПОРІ розказали про порушення напередодні виборів в ОТГ 18 грудня 2016, 07:09
ФБР погодилося з ЦРУ: Росія втрутилася в хід виборів в США 17 грудня 2016, 00:36
ЗМІ: Путін особисто брав участь у кампанії зі втручання у вибори в США 15 грудня 2016, 03:37
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
З полону бойовиків звільнили "кіборга" Колодія
В Ємені від теракту ІДІЛ загинули 49 військових
Країни Балтії відмовляються від російської електрики
Доба в зоні АТО минула без убитих і поранених
Усі новини
Афіша на 16-18 грудня

Концерти, подарунки, "Новий рік за 100 років", нові точки вуличної їжі...

Книги

Кури, зубри, собаки, бджоли та квіти: особливі дитячі книжки 2016 року