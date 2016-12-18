Гройсман розповів, як об'єднані громади отримують на 460% більше доходу

Прем'єр Володимир Гройсман переконаний, що на об'єднані громади чекає успіх і зростання.

Про це він написав у Facebook з нагоди виборів у 143 об’єднаних територіальних громадах з 22 областей України, які проходять у неділю.

"Пам'ятаю, як у Верховній Раді ми розглядали закон про об'єднання громад. Я тоді наполягав на тому, щоб ми додали слово "добровільне", тому що був переконаний - люди самі побачать вигоди від децентралізації", - зазначив він.

За словами прем'єра, сьогодні мешканці вже об'єднаних громад самі переконуються в тому, що вибрали правильний шлях.

"Наприклад, за 9 місяців 2016 року до бюджету Клесівської ОТГ у Рівненській області надійшло 16,5 млн грн власних доходів, що на 460,7% більше (!) в порівнянні з надходженнями власних доходів відповідного періоду минулого року до бюджетів рад, що об'єдналися", - написав Гройсман.

За його словами, ці гроші пішли на підвищення якості життя місцевих жителів - ремонтуються дитсадки в селищі міського типу Клесів, а також у селах Пугач і Карпилівка, у школах, дитсадках і амбулаторії встановлюють енергозберігаючі вікна та двері, ремонтуються каналізації і дороги.

"Ну а тим громадам, які сьогодні стають на цей шлях, хочу побажати успіху і пообіцяти свою підтримку. У бюджеті на 2017 рік ми зберегли фінансову децентралізацію як пріоритет. І я впевнений, на об'єднані громади далі чекає успіх і зростання", - наголосив прем'єр.

Українська правда