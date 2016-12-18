На Донеччині вибори від "гарячих голів" охороняють спецпризначенці

На Донеччині до деяких населених пунктів, де в неділю проходять вибори в об'єднаних територіальних громадах, відряджений підрозділ спецпризначення обласної поліції.

Про це повідомив начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін на своїй сторінці в Facebook.

Він нагадав, що голосування на перших місцевих виборах в об'єднаних територіальних громадах відбуваються в Миколаївці Слов'янського району, Соледарі та Іллінівці Костянтинівського району.

"Деякі "гарячі голови"-кандидати в депутати місцевих рад планують свої "вирішальні битви", як в останній раз у житті", - заявив начальник обласної поліції.

"Задля забезпечення правопорядку під час виборчого процесу в деяких населених пунктах Слов'янського, Бахмутського та Костянтинівського районів перевів особовий склад зазначених територіальних підрозділів на посилений варіант несення служби. З Маріуполя в ці населені пункти для посилення охорони громадського порядку і недопущення будь-яких спроб дестабілізації ситуації відряджений підрозділ спецпризначення поліції Донеччини", - написав він.

Аброськін додав, що "не рекомендував би цим "гарячим головам" вчиняти протизаконні дії щодо зриву виборчого процесу та дестабілізації ситуації в регіоні".

Як відомо, цієї неділі українці продовжують обирати органи місцевої влади у 144 об’єднаних територіальних громадах. Участь у голосуванні візьмуть мешканці 76 сільських, 46 селищних та 21 міської громад у 22 регіонах України, також обирається 1 староста.

Українська правда