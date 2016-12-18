Доба в зоні АТО минула без убитих і поранених
За минулу добу жоден український військовий не загинув і не був поранений.
Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.
"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - сказав він.
За словами Мотузяника, на Луганському напрямку минулої доби сталося 10 ворожих обстрілів, один з яких із важкого озброєння. На Донецькому напрямку сталося 5 ворожих обстрілів, у 3 випадках ворог використовував важке озброєння.
На Маріупольському напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів, 8 з них із важкого озброєння.
Мотузяник також повідомив, що в районі проведення АТО зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів.
Українська правда
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