Доба в зоні АТО минула без убитих і поранених

За минулу добу жоден український військовий не загинув і не був поранений.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

"За минулу добу внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - сказав він.

За словами Мотузяника, на Луганському напрямку минулої доби сталося 10 ворожих обстрілів, один з яких із важкого озброєння. На Донецькому напрямку сталося 5 ворожих обстрілів, у 3 випадках ворог використовував важке озброєння.

На Маріупольському напрямку зафіксовано 25 ворожих обстрілів, 8 з них із важкого озброєння.

Мотузяник також повідомив, що в районі проведення АТО зафіксовано 2 прольоти ворожих безпілотних літальних апаратів.

Українська правда