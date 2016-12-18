Вибори на Донеччині: на дільниці побилися журналісти з різних областей

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Неділя, 18 грудня 2016, 13:56
прес-служба поліції Донеччини

У місті Миколаївка Слов'янського району Донецької області, де проходять місцеві вибори, на виборчій дільниці виник конфлікт між представниками видань з різних областей України.

Як повідомляє прес-служба ГУ НП в Донецькій області, в поліцію звернувся чоловік, 1975 року народження, з повідомленням, що на виборчій дільниці йому намагався нанести тілесні ушкодження невідомий.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце, встановила, що між заявником та іншим чоловіком виник конфлікт, після чого потерпілий звернувся в поліцію.

У поліції зазначили, що обидва чоловіки є представниками видань з різних областей України. За фактом проводиться перевірка.

На іншій дільниці в Миколаївці до поліції зверталися двічі. Так, член штабу спостерігачів повідомив, що представники виборчої комісії розносять виборчі скриньки по домівках громадян, які не можуть прийти до дільниці, без участі спостерігача.

Також прямо на дільниці до поліцейського звернулися жителі, які побажали залишитися невідомими, з повідомленням, що мешканка Краматорська пропонує гроші за голоси.

Перевіркою на місці було встановлено, що зазначена жінка проводить соціологічне опитування.

Всі звернення зареєстровані. Перевірки за цими фактами тривають.

У Миколаївці діє 1 територіальна виборча комісія і 9 дільничних комісій. Тут очікується близько 13 000 виборців. Громадську безпеку цілодобово забезпечують понад 40 співробітників поліції.

Як відомо, у неділю вибори проходять в 143 об'єднаних територіальних громадах (ОТГ) з 22 областей України. Вони охоплюють 1,9 тис. населених пунктів, де зареєстровано понад 1 млн. виборців.

Українська правда

Теми: вибори
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