Нунцій Ватикану відслужив службу в окупованому Луганську

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Неділя, 18 грудня 2016, 14:09

Нунцій Ватикану в Україні Клаудіо Гуджеротті відслужив недільну службу в луганському римо-католицькому храмі Різдва Пресвятої Діви Марії.

Про це "Укрінформу" повідомив настоятель храму Гжегош Рапа.

"Я дуже щасливий, що за тиждень до католицького Різдва, і трохи більше за календарем, за яким будуть святкувати згодом греко-католики, я маю можливість бути разом з вами. Папа відправив мене сюди з такими словами: "Скажи їм, що я з ними, скажи це голосно. Скажи їм, що я про них не забуваю, я щодня молюся, щоб ця війна скінчилася", - переказав промову нунція Рапа.

Разом із нунцієм службу вів єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії Римо-католицької церкви Ян Собіло.

Наприкінці служби парафіяни подякували послу за візит, а також вручили гостю сувенірну запальничку у вигляді мушкета і рушник із зображенням голубів миру, "як відображення сьогоднішніх атрибутів Луганщини".

"Укрінформ" повідомляє також, що під час розмови з ксьондзом відбувалася зустріч Клаудіо Гуджеротті і Яна Собіло з керівниками Луганської єпархії УПЦ Московського патріархату.

Теми: церква Луганськ
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