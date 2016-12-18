Гройсман скасував візит до Брюсселя через Приватбанк – ЗМІ

У неділю, 18 грудня, Кабінет міністрів може зібратися на позачергове засідання заради обговорення питання "Приватбанку".

Про це Громадському повідомили власні джерела у Кабінеті міністрів.

Зокрема, Громадському підтвердили, що прем’єр-міністр Володимир Гройсман скасував робочий візит до Брюсселя. Водночас, остаточного рішення стосовно засідання уряду наразі немає.

Нагадаємо, 16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.

Як писала ЕП, найближчим часом може бути націоналізований найбільший комерційний банк країни - ПриватБанк.

Проте вкладникам можна не переживати за свої заощадження: недружнього поглинання банку не передбачається, йшлося в статті.

За інформацією ЕП, раніше не було згоди прем'єр-міністра Володимира Гройсман на націоналізацію "Приватбанку".

Виходячи з цього рішення Кабінету міністрів, швидше за все, Гройсман погодився на націоналізацію.

Також це рішення говорить про те, що один з нинішніх акціонерів "Приватбанку" зможе зберегти істотну участь у банку, тобто долю акцій вище 10%.

Як відомо, раніше у "Приватбанку" заявили, що розмови про націоналізацію - атака на банк.

Чутки про ймовірну націоналізацію "Приватбанку" ходять по ринку вже давно, але останнім часом вони активізувалися. При цьому в банку кожен раз називали такі розмови фейком.

Раніше голова НБУ Валерія Гонтарева заявила, що до кінця року буде рішення щодо "Приватбанку".

ПриватБанк заснований в 1992 році. Станом на 31 березня 2016 року його найбільшими акціонерами є Геннадій Боголюбов (пряма участь - 33,2525%, опосередкована - 8,3244%) і Ігор Коломойський (пряма участь - 41,6572%, опосередкована - 8,3244%).