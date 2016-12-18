На посаду губернатора Одещини претендує 31 кандидат

Конкурсна комісія з питань вищого корпусу державної служби допустила 31 претендента до участі в конкурсі на заняття посади голови Одеської обласної державної адміністрації.

Як повідомили у Нацагентстві з питань держслужби, претендентами на посаду є 2 депутати Ради Геннадій Чекіта (БПП) та Юрій Чижмарь (РП), екс-міністр транспорту й зв'язку, екс-голова Запорізької ОДА Євгеній Червоненко, голова комітету з регіональної політики й розвитку банківської справи асоціації "Український кредитно-банківський союз" Василь Горбаль і помічник-консультант депутата Ради від групи "Партія "Відродження" Олександра Пресмана Ганна Тріфан.

Також до конкурсу допустили голову Окнянськой РДА Володимира Гавриша, в.о. керівника головного управління Державної фіскальної служби в Дніпропетровській області Оксану Томчук, директора ДП "Поліграфічний комбінат "Україна" з виготовлення цінних паперів" Максима Степанова, в.о. генерального директора ДП "Управління Вохор" Олександра Терещука й міського голову Балти (Одеська область) Сергія Мазура.

Також допущені до конкурсу президент "Міжнародного центру економіки й права" Олександр Ващенко, керівник управління з надзвичайних ситуацій і оборонної роботи Одеської обладміністрації Сергій Помазан, директор департаменту розвитку інфраструктури й житлово-комунального господарства Одеської обладміністрації Володимир Левицький, заступник керуючого справами апарату Одеської обладміністрації Юлія Мельник, директор компанії "Укртехнопроект" Владислав Григорчук, керівник відділу "Центр допомоги учасникам АТО" Олександр Тимошенко, радник ДП "Закордоннафтогаз" національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Валерій Степанов, радник з економічних питань ТОВ "Кредо" Дмитро Співак, керівник ремонтно-будівельного відділу ПрАТ "Одессільмаш" Максим Бердник і радник голови правління ВАТ "Акціонерний банк "Південний" Петро Лук'янчук.

На посаду також претендують доцент Одеського регіонального інституту державного управління Олександр Остапенко, виконавчий директор ТОВ "Центр підтримки бізнесу" Артем Ващиленко, державний реєстратор Одеської дирекції державного підприємства поштового зв'язку "Укрпошта" Дмитро Соколянський, заступник голови представництва компанії "СіБіЕмОйлплс" Роман Саромага, президент ТОВ "Українські навігаційні системи" Ігор Смирнов, юрист ПрАТ "Райз-Максимко" Артур Вінгловський, менеджер зі зв'язків із громадськістю ДП "Одеський порт" Олексій Цихоцький, заступник директора ТОВ "Альбатранс" Ігор Скосар, а також Ігор Ромененко, Єлизавета Пушко-Цибуляк і Анатолій Ворохаєв (усі - тимчасово непрацюючі).

Конкурс почнеться 20 грудня о 10:00.

Українські новини