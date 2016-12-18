Вибори: "Батьківщина" заявила про "каруселі" та адмінресурс провладних кандидатів

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Неділя, 18 грудня 2016, 20:13

Партія "Батьківщина" заявляє про численні факти порушення законодавства з боку кандидатів від провладних політсил на виборах голів та рад об’єднаних територіальних громад. 

Як йдеться у повідомленні прес-служби "Батьківщини", у Коропському районі Чернігівської області зафіксовано факти підкупу виборців.

"Тут кандидати від провладної політичної сили разом з грошима видавали виборцям інструкції, як правильно голосувати. Ця ж сама політична сила в Носівському району Чернігівської області влаштувала "каруселі". Так, на виборчій дільниці в с. Володькова Дівиця кандидати від цієї політсили видавали виборцям по 3500 гривень за "правильне" голосування", - заявили у "Батьківщині". 

У с. Новолатівка Широкинського району Дніпропетровської області спостерігачі зафіксували факт підкупу виборців та викликали поліцейських. Але поліцейські, замість фіксації підкупу, почали створювати умови для знищення фактів злочину.

З посиланням на дані незалежних спостерігачів, у "Батьківщині" також заявили про фальсифікації та порушення виборчого законодавства у Житомирській, Донецькій та інших областях.

Теми: вибори Батьківщина
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