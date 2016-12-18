В ОРЛО заявили, що українські військові намагалися прорватися у Калинівку

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Неділя, 18 грудня 2016, 21:28

Бойовики "Луганської народної республіки" заявили про втрати українських військових у кількості 10 осіб убитими та 20 поранених внаслідок  спроби увійти у населений пункт Калинівка на тимчасово підконтрольній терористам території Луганської області.

Про бойове зіткнення ввечері 18 грудня повідомив онлайн-ресурс бойовиків "Луганський інформцентр" з посиланням на так звану Народну міліцію  "ЛНР".

"У районі н.п. Калинівка бойове зіткнення із ЗСУ, втрати противника склали близько 10 загиблих, понад 20 поранених, знищено 2 БМП", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що внаслідок боєзіткнення поранено двох бойовиків, ще двоє зникли безвісти. 

 

"В ході артилерійської підтримки спроби прориву в районі с.Калинівка ЗСУ випустили по позиціях "ЛНР" понад 150 артилерійських снарядів та мінометних мін", - заявили бойовики.

За повідомленням інфоцентру, участь в атаці брали підрозділи 54 бригади ЗСУ. 

Теми: "ЛНР" жертви
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Коментарі — 9
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IP: 31.148.253.---hahava19.12.2016 00:18
мабуть знову своїх покосили ідіоти.
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IP: 93.78.1.---dniprovec19.12.2016 00:18
Знову якась дурня. Якщо це Калинівка біля Дебальцевого, на Світлодарській дузі, в ДОНЕЦЬКІЙ області, то чому про це розказують "міліціонери ЛНР" ? В Донбабве вже нікому повідомляти "новини", Басурін захворів чи Зах&рченко в запої ? УП, ви ще довго будете друкувати брєдні "Узкаго Мира" ?
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IP: 93.78.1.---dniprovec19.12.2016 00:12
Знову якась дурня. Якщо це Калинівка біля Дебальцевого, на Світлодарській дузі, в ДОНЕЦЬКІЙ області, то чому про це розказують "міліціонери ЛНР" ? В Донбабве вже нікому повідомляти "новини", Басурін захворів чи Зах&рченко в запої ? УП, ви ще довго будете друкувати брєдні "Узкаго Мира" ?
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IP: 176.108.7.---mukha18.12.2016 22:53
Бред ватников! ЗСУ без приказа не могут двинуться ни на метр, это вам не ОРЛО. Твари которые никак не уймутся с ватниковыми головами. Чтоб вы сдохли.
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IP: 93.78.17.---dniprovec18.12.2016 22:25
Або москоити п'яні, або УП не ту Калинівку на мапі вказало. Калинівка біля Ровеньок !? В 20 км. від кордону з Московською Ордою ? Там українських військ з 2014 року не було, що за маячня ? А те що орки почнуть верещати про "наступ" ВСУ, було очікувано, адже потрібно відволікти увагу від наступу на Світлодарській дузі. Схема стара та замизгана.
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