Кононенко упевнений, що з "Приватом" усе буде добре"

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Неділя, 18 грудня 2016, 21:38

Парламент готовий оперативно відреагувати і у разі необхідності підтримати відповідні законопроекти для гарантування стабільності банківської системи.

Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" заявив нардеп від "БПП" Ігор Кононенко, коментуючи питання про можливу націоналізацію "Приватбанка".

"Упевнений, що з "Приватом" усе  буде добре... Це великий системний банк. Якщо у цьому контексті щось буде потрібно від парламента - буде внесено відповідний законопроект з точки зору підтримки стабільності банківської системи - ми оперативно на це відреагуємо", - зазначив він. 

При цьому Кононенко зазначив, що не володіє інформацією, які були домовленості з власником "Приватбанка" Ігорем Коломойським та чи буде він присутній  на урядовій нараді  18 грудня.

Українська правда 

Теми: Приват Кононенко
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