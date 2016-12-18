Постпред РФ в ООН розповів про альтернативний проект резолюції по Сирії

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Неділя, 18 грудня 2016, 22:29

Члени Ради Безпеки ООН узгодили компромісний варіант проекту резолюції щодо присутності спостерігачів ООН у сирійському Алеппо. 

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна.

За його словами, голосування відбудеться 19 грудня, орієнтовно о 17:00 за московським часом. 

"Є хороший текст проекту резолюції, ми домовилися голосувати завтра", - заявив Чуркін за підсумками консультацій, які тривали понад трьох годин. 

Раніше "France24" повідомило, що Росія заявили про намір ветувати французький проект резолюції щодо направлення спостерігачів ООН в Алеппо. 

За словами Чуркіна, Росія не допустить ухвалення Радбезом ООН французької резолюції.

"Ми вважаємо, що те, що вони пропонують, неможливо і небезпечно", - заявив постпред РФ. 

Як відомо, 14 грудня в Алеппо, де раніше тривало перемир'я між урядовими військами та угрупованнями опозиції, відновилися бої. 

18 грудня зі сходу Алеппо мала відновитися евакуація людей за новими домовленостями між урядом і опозицією, згодом стало відомо, що на кілька автобусів, які прямували для перевезення людей з двох селищ у провінції Ідліб за новою угодою, було здійснено напад невідомих, транспорт було спалено вщент.

Теми: Сирія ООН Росія
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