Постпред РФ в ООН розповів про альтернативний проект резолюції по Сирії
Члени Ради Безпеки ООН узгодили компромісний варіант проекту резолюції щодо присутності спостерігачів ООН у сирійському Алеппо.
Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на постійного представника Росії при ООН Віталія Чуркіна.
За його словами, голосування відбудеться 19 грудня, орієнтовно о 17:00 за московським часом.
"Є хороший текст проекту резолюції, ми домовилися голосувати завтра", - заявив Чуркін за підсумками консультацій, які тривали понад трьох годин.
Раніше "France24" повідомило, що Росія заявили про намір ветувати французький проект резолюції щодо направлення спостерігачів ООН в Алеппо.
За словами Чуркіна, Росія не допустить ухвалення Радбезом ООН французької резолюції.
"Ми вважаємо, що те, що вони пропонують, неможливо і небезпечно", - заявив постпред РФ.
Як відомо, 14 грудня в Алеппо, де раніше тривало перемир'я між урядовими військами та угрупованнями опозиції, відновилися бої.
18 грудня зі сходу Алеппо мала відновитися евакуація людей за новими домовленостями між урядом і опозицією, згодом стало відомо, що на кілька автобусів, які прямували для перевезення людей з двох селищ у провінції Ідліб за новою угодою, було здійснено напад невідомих, транспорт було спалено вщент.
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