Вибори: Спостерігачі розповіли про порушення на Дніпропетровщині та Львівщині

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Неділя, 18 грудня 2016, 23:42

На Дніпропетровщині у с.Васильківка на ДВК №120036 члени комісїї ще до завершення голосування погасили виборчі бюлетені для голосування за місцем перебування.

Про це повідомили спостерігачі ГМ "ОПОРА". 

"ОПОРА зафіксувала факт порушення та склала відповідний акт", - йдеться у повідомленні. 

 

На Львівщині на ДВК №460948  у с.Пасіки-Зубрицькі спотстерігачів ОПОРИ не допускали у приміщення дільниці.

"Працівник комунального підприємства штовхала і фізично перешкоджала проходу спостерігачів на дільницю. Приїхав наряд міліції. Учасники інциденту пишуть пояснення", - повідомили в "ОПОРІ". 

На Черкащині до ДВК №710559 (Тальнівський район) із запрошенням для голосування прийшла громадянка Російської Федерації.

"Голова ДВК відмовила їй у можливості взяти участь у виборах. Громадянка Росії пояснила свій прихід тим, що отримала запрошення прийти та проголосувати, адже була внесена до списку виборців. Тому прийшла на дільницю запитати, чи має вона право проголосувати на цих виборах. Варто зазначити, що ця особа має дозвіл на проживання в Україні та місцеву реєстрацію", - повідомили в "ОПОРІ". 

Спостерігачі повідомили у поліцію про інцидент.

За даними ОПОРИ, станом на 20:00, найвища явка на виборах становила на Волині та Закарпатті (72,2 та 79,23% відовідно), найнижча - на Херсонщині (38,15%).

Українська правда 

Теми: вибори
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