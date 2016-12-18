"Приватбанк" переходить у 100% власність держави – Кабмін

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Неділя, 18 грудня 2016, 23:47

Кабінет міністрів вирішив перевести ПАТ "Приватбанк" у стовідсоткову власність держави.

Як повідомляє прес-служба уряду, Кабмін на засіданні в неділю розглянув питання забезпечення стабільності у фінансовій системі країни.

"Беручи до уваги результати засідання Ради національної безпеки та оборони України, уряд підтримав пропозицію Національного банку та Ради фінансової стабільності про перехід ПАТ "Приватбанк" у стовідсоткову державну власність", - йдеться в заяві.

Передбачено, що держава в особі Міністерства фінансів стане власником 100% акцій ПАТ "Приватбанк" та гарантує безперебійне функціонування цієї установи та збереження коштів його клієнтів.

В уряді підкреслили, що ці дії відбуваються у чіткій координації з міжнародними фінансовими організаціями та за їхньої підтримки.

Голова НБУ Валерія Гонтарєва, яка брала участь в засіданні уряду, та міністр фінансів Олександр Данилюк поінформували членів КМУ про те, що приватні акціонери Приватбанку звернулися до уряду з пропозицією, аби держава в інтересах клієнтів банку стала його повним власником.

"Перехідний період починається з 19 грудня. Держава забезпечить плавний перехід, стабільну роботу цієї установи у звичному для її клієнтів режимі", - наголошують в Кабміні.

В уряді виходять із того, що ухвалене ним відповідальне рішення врятувало як Приватбанк, так і всю банківську систему, йдеться в заяві.

В понеділок о 8-30 ранку про деталі ухвалених рішень на спільній прес-конференції поінформують міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Нацбанку Валерія Гонтарєва.

Уранці окремі заяви з цього приводу зроблять президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

Як відомо, інформація про те, що найбільший комерційний банк країни - "Приватбанк" - може бути націоналізовано, курсує на банківському ринку давно. У "Приватбанку" заявляли, що розмови про націоналізацію - атака на банк.

16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.  За інформацією ЕП, раніше згоди прем'єр-міністра Володимира Гройсман на націоналізацію "Приватбанку" не було.

Більше про ситуацію з "Приватбанком" читайте у матеріалі "Економічної правди" "Майже державний. Що буде з Приватбанком".

Українська правда

Теми: Кабінет міністрів Приват
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Коментарі — 5
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IP: 176.122.122.---pilot_ua19.12.2016 00:39
А в чьей собственности находится Ощадбанк? Не подскажите случайно?
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IP: 31.148.253.---hahava19.12.2016 00:34
Dm Gr:
От вам і знакова подія для інвесторів в нашу країну. От вам і несітьгроші в банки. Як пересічний громадянин я бачу тупо рейдерство з боку держави. Все. У кого які прогнози на мабутнє про долю цього дуже класного в минулому банку? Я думаю його практично вже не існує.
будь-який банк в Україні - МММ, рано чи пізно лопає, залишаючи клієнтів біля розбитого корита, тому що влада у нас знає тільки одне - обман. У повітрі витає відчуття чогось нехорошого, коли в людей увірветься терпець, мало хто вижеве з них
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IP: 212.90.61.---Dm Gr19.12.2016 00:19
От вам і знакова подія для інвесторів в нашу країну. От вам і несітьгроші в банки. Як пересічний громадянин я бачу тупо рейдерство з боку держави. Все. У кого які прогнози на мабутнє про долю цього дуже класного в минулому банку? Я думаю його практично вже не існує.
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IP: 46.133.134.---Татьяна Комарова19.12.2016 00:06
Пропал Банк...
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IP: 91.222.60.---Владимир Сумцов19.12.2016 00:05
а брыфинг Колломойского о який годыни?????
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