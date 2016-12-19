Кримський "суд" 19 грудня розгляне клопотання захисту Умерова

00
0
Понеділок, 19 грудня 2016, 02:33

У понеділок, 19 грудня о 15:00 в суді Київського району Сімферополя відбудеться розгляд клопотання, поданого адвокатами заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Ільмі Умерова.

Про це він повідомив на сторінці в Facebook.

"Ми намагаємося оскаржити дії слідчого ФСБ, який відмовив надати нам копію висновку лінгвістичної експертизи. Саме цей висновок є найголовнішим аргументом звинувачення. У захисту ж, не маючи тексту даної експертизи, можливості різко обмежені", - заявив Умеров.

Як відомо, 12 травня ФСБ по Криму порушило проти Умерова кримінальну справу за ст.280.1 за нібито заклик в ефірі ATR до дій, які загрожують територіальній цілісності Російської Федерації. Умеров заявляв, що його слова в передачі невірно переклали.

Умерова взяли на підписку про невиїзд.

11 серпня Умерову стало погано в суді, його госпіталізували. Незважаючи на це, суддя винесла постанову відправити Умерова на психіатричну експертизу. 

Теми: Меджліс
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Суд у справі Чийгоза почав допит секретних свідків 6 грудня 2016, 17:36
Умеров: За збори Меджлісу "влада" Криму відкриватиме справи 19 листопада 2016, 05:30
Свідки у справі Чийгоза нічого по суті повідомити суду не змогли 25 жовтня 2016, 00:28
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
У "Приватбанку" розповіли про причини і наслідки націоналізації
"Приватбанк" очолить екс-міністр фінансів Шлапак
"Приватбанк" переходить у 100% власність держави – Кабмін
Уряд та РНБО підтримали націоналізацію "Приватбанка"
Усі новини
Освіта

"Гроші – школі" у питаннях і відповідях: хто й за що платитиме в 2017-му?

Новий рік

Ярмарки, фотозони, каруселі: Де запалювати ялинки і зустрічати свято?