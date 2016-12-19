Данилюк: Гроші вкладників "Приватбанку" в безпеці
Гроші вкладників "Приватбанку" знаходяться в безпеці.
Про це заявив міністр фінансів України Олександр Данилюк на своїй сторінці в Facebook.
"Уряд прийняв рішення про передачу в державну власність ПриватБанку. Гроші вкладників в безпеці і захищені державою ", - повідомив він.
Данилюк зазначив, що банк працює в звичайному режимі. Деталі пообіцяв повідомити на спільному з головою НБУ Валерією Гонтарьовою брифінгу 19 грудня о 8:30.
Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".
Нагадаємо, 16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.
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