Маккейн: розслідувати атаки хакерів РФ повинен комітет законодавців

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Понеділок, 19 грудня 2016, 04:38

Впливовий сенатор-республіканець Джон Маккейн запропонував сформувати об'єднаний комітет з числа законодавців з розслідування можливого втручання хакерів Росії в виборчу кампанію в США.

Про це він заявив в інтерв'ю телекомпанії CNN 18 грудня, передає "Радіо Свобода".

Він зазначив, що в спеціальний комітет повинні увійти члени від обох законодавчих органів - Палати представників і Сенату.

На думку Маккейна, деякі уточнення щодо можливого злому вимагають ретельного вивчення.

"Це серйозна справа", - сказав він.

Маккейн є головою сенатського комітету з питань збройних сил, який, як очікується, почне в січні розслідування масштабів втручання російських хакерів. Крім того, розслідування буде проводити комітет Сенату з розвідки і у закордонних справах.

Як відомо, раніше ЦРУ у секретній доповіді дійшло висновку, що Росія втрутилася у хід президентських виборів, щоб допомогти перемогти Дональду Трампу.

Пізніше ФБР підтримало висновки ЦРУ.

Теми: США хакери
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