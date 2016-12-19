"Приватбанк" на день призупинить корпоративні платежі

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Понеділок, 19 грудня 2016, 05:34

"Приватбанк" на день призупинить корпоративні платежі, що є технічною необхідністю, обумовленою процедурою зміни контролю та законодавством.

Про це на сторінці в Facebook повідомила проектний менеджер реформ фінансового сектора в Національній раді реформ Вікторія Страхова.

"Клієнти ПриватБанк дійсно звикли до миттєвих платежів, тому звістка про те, що платіжки, які прийшли 19 числа будуть виконані 20 числа викликає невдоволення. Так, буде зупинка на 1 день корпоративних платежів. Це ніяк не пов'язано ні з ліквідністю, ні з будь-якими іншими показниками банку. Це технічна необхідність обумовлена процедурою зміни контролю та особливостями законодавства", - заявила вона.

Страхова також нагадала, що згідно із законодавством, міжбанківські перекази виконуються протягом до трьох операційних днів, а внутрішньобанківські - до двох операційних днів.

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Нагадаємо, 16 грудня Кабінет міністрів України змінив процедуру націоналізації банків.

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Теми: Приват
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