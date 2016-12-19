У РФ розбився літак з військовими на борту

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Понеділок, 19 грудня 2016, 07:47

В Якутії вранці 19 грудня розбився літак Іл-18, на борту якого знаходилися 39 осіб.

Іл-18 перевозив офіцерів-змінників, на борту перебували 32 пасажири і сім членів екіпажу.

За останніми даними загиблих немає, 16 осіб отримали серйозні травми.

Спочатку повідомлялося, що при катастрофі Іл-18 в районі аеродрому Тіксі могли загинути від 27 до 35 осіб. Стверджувалося, що при падінні літак розвалився на три частини.

Медуза

Теми: Росія
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IP: 212.90.61.---vizoro19.12.2016 08:11
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