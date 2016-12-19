Після стабілізації "Приватбанку" держава його продасть – Мінфін

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Понеділок, 19 грудня 2016, 09:42

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявляє про намір державної влади продати націоналізований "Приватбанк".

"Після переходу цього банку в державну власність доля державних банків у банківському секторі є досить значною. У планах держави не є бути власником такої великої частки на банківському секторі", – сказав він на прес-конференції.

"Тому після того, як банк стабілізується повністю, почне реалізовувати стратегічний план, держава планує цей банк продати. І це створить нормальні конкурентні умови на ринку. Продати за прозорими умовами", – заявив міністр фінансів.

Міністр також повідомив, що "ліквідація дефіциту "Приватбанку" відбудеться в кілька етапів", спершу Мінфін випустить облігації на суму 43 мільярди гривень.

"Важливо, щоб власники самі звернулися до уряду з проханням увійти до капіталу банку, а також взяли на себе зобов’язання щодо сприяння спокійній передачі банку у державну власність, а також зобов’язання стосовно реструктуризації портфелю уже після переходу банку в державну власність, що компенсує витрати державі, понесені під час переходу банку у державну власність", – сказав він.

У свою чергу, голова Національного банку Валерія Гонтарева зазначила, що "тимчасова адміністрація вже працює в цьому банку".

"Але це ніякого значення не має, тому що ми не призупиняємо операції банку", – наголосила вона.

"Міністерство фінансів за 2 дні повинно визначитися з менеджментом, повинно переоформити та купити цей банк за 1 гривню. Після цього тимчасовий адміністратор повинен зробити конвертацію цих зобов’язань у капітал", – заявила Гонтарева.

Як відомо, у неділю 18 грудня Національний банк відніс "Приватбанк" до неплатоспроможних, а Кабінет міністрів та РНБО підтримали ініціативу про перехід цього банку у 100%-ву держвласність.

Олена Рощенко, УП

Теми: банки Мінфін Коломойський
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Коментарі — 6
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 11:38
Правильнее будет отдать в аренду слепому трасту.
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IP: 93.74.27.---vlad50719.12.2016 10:31
-N2P-:
Уже даже известен покупатель. Кононенко + Грановский
Главное что не Гонтаревой, после нее на вторую национализацию ПБ денег у государства не хватит.
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IP: 213.160.158.----N2P-19.12.2016 10:10
Уже даже известен покупатель. Кононенко + Грановский
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IP: 93.178.245.---polilog19.12.2016 09:59
Держава в нього спочатку вкине 5-6 лярдів американськиї а потім продадуть за 0,5 ::))) Кононенку наприклад .))) Оце буде бізнес.
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IP: 194.50.169.---Бууу-га-га19.12.2016 09:47
Бо жоден притомний західний інвестор сюди не прийде, а у власних бариг бабла не вистачить.
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