Мінфін переведе зарплати до "Приватбанку". У менеджмент візьмуть профі

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Понеділок, 19 грудня 2016, 10:06

Працівники Міністерства фінансів отримуватимуть зарплати у "Приватбанку".

Про це заявив міністр фінансів Олександр Данилюк на прес-конференції у понеділок.

"Як символ стабільності Міністерство фінансів вирішило перевести свій зарплатний проект до "Приватбанку". Ми довіряємо й "Ощадбанку" як державному, а зараз і "Приватний банк" буде для нас як символ стабільності", – заявив він.

До наглядової ради "Приватбанку", за словами міністра, "увійдуть найкращі світові спеціалісти", представники міжнародних організацій, зараз формується професійна команда менеджменту.

Міністр наголосив, що усі міжнародні партнери підтримують рішення щодо націоналізації "Приватбанку".

Олена Рощенко, УП

Теми: банки Мінфін Коломойський
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