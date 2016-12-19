Порошенко: Держава гарантує клієнтам "Приватбанку" цілісність вкладів

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Понеділок, 19 грудня 2016, 10:36
АПУ

Держава бере на себе відповідальність і гарантує клієнтам "Приватбанку" недоторканість і цілісність їхніх грошей.

Про це заявив у понеділок президент України Петро Порошенко, інформує прес-служба глави держави.

"В ситуації, що склалася, влада ухвалила єдино правильне рятівне рішення – зберегти ваші гроші та примножити їх в успішному банку", – заявив глава держави. 

Порошенко пояснив, що в основі рішення про націоналізацію лежить порятунок банку та гарантування права власності на свої фінансові ресурси для всіх, хто розмістив їх у цій установі.

"Заходів, яких протягом останніх двох років вживали приватні власники та топ-менеджери, виявилося недостатньо", – підкреслив президент.

За його словами, влада ліквідувала "пряму загрозу як самому банку, так і всій банківській системі України".

"Проблеми "Приватбанку" накопичувалися роками. В умовах війни та економічної кризи вони ще більше загострилися. Акціонери не знайшли ресурсів для виконання обов'язкової програми докапіталізації. А чинна бізнес-модель, очевидно, себе вичерпала", – зазначив Порошенко.

Він наголосив, що єдиним способом зберегти банк і таким чином забезпечити збереження коштів його клієнтів є його перехід у власність держави.

Таким чином новим власником стала держава в особі Міністерства фінансів.

"Для управління банком вже найнято нову високопрофесійну групу фахівців, до формування якої долучився в тому числі і Європейський банк реконструкції та розвитку. Цій команді, Національному банку, Міністерству фінансів поставлено завдання забезпечити плавний перехід, стабільну роботу та обслуговування клієнтів у звичному режимі", – наголосив президент.

В першу чергу новий менеджмент має подбати про безперебійне обслуговування соціально чутливих клієнтів. Але в цілому від зміни власника не повинен постраждати ніхто.

Порошенко також повідомив, що для посилення захисту вкладників "Приватбанку" у якості невідкладного він подав до Верховної Ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі.

"Звертаюся до вас, шановні  клієнти "Приватбанку", – зберігайте спокій. Нова адміністрація вже бере всі важелі управління у свої руки. Прямо зараз, в ці години і хвилини", - наголосив президент.

Теми: Приват
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Коментарі — 8
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 11:36
Taras Orel:
Щоб ми навіть і доторкнутися не могли? :)
+100500 :)))
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 11:33
kilovka:
[Але в цьму випадку краще повірити, хто запанікує-"попаде".
"Попаде" тот, кто запаникует не в числе первых, первые паникеры все получат.
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IP: 77.222.145.---ReAlex19.12.2016 11:18
Просто вони розуміють що завалити такий банк як 80 інших не вдасться, третій Майдан з вкладників ПБ буде гарантовано.
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IP: 213.111.84.---kilovka19.12.2016 11:16
Dm Gr:
керівництво держави так і не усвідомило факт того, що йому давно ніхто не довіряє і все роблять навпаки і краще просто помовчати!
100%.
Але в цьму випадку краще повірити, хто запанікує-"попаде".
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IP: 213.111.84.---kilovka19.12.2016 11:12
TerkinVasya:
Ну раз пеця сказал... как там - "... запишите! "
З Петром ми самі розбиремося, геть троль путінський.
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