Порошенко вніс закон про додаткові гарантії вкладникам "Привату"

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Понеділок, 19 грудня 2016, 11:01

Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, який має надати додаткові гарантії вкладникам "Приватбанку".

Проект закону про внесення зміни до закону "Про банки і банківську діяльність" щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб зареєстровано 19 грудня під номером 5553.

Якщо документ ухвалять, то держава гарантуватиме відшкодування вкладів фізичних осіб у державних банках навіть у тому випадку, коли вони перевищують граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, визначений законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".

 

Законопроект передали у профільний комітет.

Раніше Порошенко повідомив, що для посилення захисту вкладників "Приватбанку" він подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі.

Як відомо, у неділю 18 грудня Національний банк відніс "Приватбанк" до неплатоспроможних, а Кабінет міністрів та РНБО підтримали ініціативу про перехід цього банку у 100%-ву держвласність.

Міністр фінансів та голова Нацбанку запевнили, що на приватних особах-клієнтах "Приватбанку" зміна власника ніяк не позначиться, лише на 1 день буде призупинено обслуговування юридичних осіб.

Олена Рощенко, УП

Теми: банки законодавство Порошенко Верховна Рада Коломойський
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IP: 217.76.206.---Nazar Mozol19.12.2016 11:18
скоро для кожного банку індивідуально буде існувати окремий закон)))
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