Порошенко вніс закон про додаткові гарантії вкладникам "Привату"
Президент Петро Порошенко вніс до Верховної Ради законопроект, який має надати додаткові гарантії вкладникам "Приватбанку".
Проект закону про внесення зміни до закону "Про банки і банківську діяльність" щодо гарантування державою вкладів фізичних осіб зареєстровано 19 грудня під номером 5553.
Якщо документ ухвалять, то держава гарантуватиме відшкодування вкладів фізичних осіб у державних банках навіть у тому випадку, коли вони перевищують граничний розмір відшкодування коштів за вкладами, визначений законом "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб".
Законопроект передали у профільний комітет.
Раніше Порошенко повідомив, що для посилення захисту вкладників "Приватбанку" він подав до Верховної Ради як невідкладний законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі.
Як відомо, у неділю 18 грудня Національний банк відніс "Приватбанк" до неплатоспроможних, а Кабінет міністрів та РНБО підтримали ініціативу про перехід цього банку у 100%-ву держвласність.
Міністр фінансів та голова Нацбанку запевнили, що на приватних особах-клієнтах "Приватбанку" зміна власника ніяк не позначиться, лише на 1 день буде призупинено обслуговування юридичних осіб.
Олена Рощенко, УП
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