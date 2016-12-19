Росія затримала двох українців, стверджують, що за кримінал

Окупаційна проросійська влада Криму затримали двох українців на кордоні материкової частини і окупованої території України.

Про це повідомляє РИА Новости з посиланням на кримське прикордонне управління ФСБ Росії

ФСБ стверджують, що обидва затриманих перебувають в розшуку за кримінальні правопорушення.

На пропускному пункті "Джанкой" прикордонники затримали 30-річного громадянина України, який числиться у федеральному розшуку за подвійне вбивство. Якщо вина затриманого буде доведена, втікачеві загрожує тюремне ув'язнення терміном від восьми до 20 років, або довічне позбавлення волі.

Другий українець був зупинений на пункті пропуску "Армянськ".

Чоловік 29 років був засуджений за крадіжку і викрадення автомобіля, але замість відбування покарання подався в біга. Тепер замість умовного терміну йому загрожує реальне тюремне ув'язнення.



Обидва затриманих передані офіцерам поліції.