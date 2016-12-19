Система "Приват24" належить державі – Гороховський

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Понеділок, 19 грудня 2016, 12:09

У "Приватбанку" повідомляють про те, що онлайн-сервіси банку, зокрема система "Приват24" перейшли у власність держави.

Про це написав перший заступник голови правління банку Олег Гороховський у коментарі до свого поста в Facebook.

Відповідаючи на запитання користувачів соцмережі про те, кому тепер належить "Приват24", Гороховський відповів:

"Державі".

 
скрін

Як повідомлялося, напередодні глава НБУ Валерія Гонтарєва не змогла уточнити, на чиєму балансі знаходиться програма "Приват24".

Як відомо, ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Національного банку Валерія Гонтарева на брифінгу 19 грудня запевнили, що клієнти "Приватбанку" не матимуть проблем із доступом до своїх коштів – зарплати, пенсії, стипендії, які проходять через цей банк, будуть надходити справно.

Українська правда

Теми: Приват
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Коментарі — 2
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IP: 91.200.73.---Andrei Brusko19.12.2016 14:14
Зачем на бал пришел медведь?
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IP: 91.225.121.---DND19.12.2016 12:23
Головний корупціонер, права длань офшорника зробив заяву. Коли вже їх перевішають?
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