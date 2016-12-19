Ще один нардеп заявив, що на його службовій машині "відмивають" гроші

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Понеділок, 19 грудня 2016, 12:40

Нардеп від "Самопомочі", голова комітету ВР з питань інформатизації та зв'язку Олександр Данченко заявив, що за його службовою машиною, якою він користувався кілька разів, записують щомісячний пробіг 1600-1900 кілометрів.

Про це він сказав під час Погоджувальної Ради у понеділок.

"Ми дуже багато говоримо про відкритий бюджет Верховної Ради… По автівці, яка за мною закріплена як за головою комітету, я нею користувався разів 4-5 за два роки. Мінімум 1600-1900 кілометрів на місяць пробігу", - сказав він.

"Ми не можемо так виглядати перед українським народом", - додав Данченко.

На це спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що по всіх підприємствах, які обслуговують роботу Верховної Ради, будуть поетапно проводитися аудити.         

Як відомо, раніше керівник транспортного відділу Верховної Ради повідомив, що службова машина першого віце-спікера Ірини Геращенко інтенсивно використовується, навіть, коли її немає в країні.

"Згідно довідки, машина в день "намотує" не менше 120 км, в тому числі в дні моїх щотижневих відряджень в Мінськ!", - написала вона, зазначивши перед цим, що користується службовим автомобілем виключно у службових цілях: "на роботу, на заходи, в аеропорт".  

Українська правда

Теми: Верховна Рада Самопоміч
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Коментарі — 4
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IP: 193.17.75.---Zi_shody119.12.2016 14:41
А что тут не понятно: если водила не будет это писать, то его кышнут оттуда, останется без роботы...
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IP: 37.140.189.---kerubino19.12.2016 14:31
Не смішіть народ ,ви там всі в ВР злодіі і корупціонери ,голосуєте за гроші ,проштовхуєте закони під себе ,не робіть з себе чесних в смі ,ніхто вам нгнидам вже не вірить .
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IP: 176.122.120.---EVGO19.12.2016 12:54
есть такие такая штука, как gps навигация перемещения автомобилей. такие ставят на грузовые авто собственник, чтобы видеть куда и по какому маршруту ездят их водители. что мешает установить такие маяки на гос. авто и отслеживать их перемещение онлайн, если у нас чиновники так и не хотят жить по честному.
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 12:52
Их там не отмывают, их на ней воруют! Если бы отмывали было бы полбеды.
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