СБУ: росіяни поширювали в Україні спецзасоби для прослуховування

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Понеділок, 19 грудня 2016, 13:39

СБУ виявила на Одещині розгалужену мережу продажу спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації – GPS-трекерів з вбудованими надчутливими мікрофонами.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Пристрої були виготовлені російським підприємством, що тісно співпрацює з ФСБ, на замовлення української структури – одного з провідних учасників вітчизняного ринку з продажу GPS-трекерів. При цьому росіяни за допомогою конструктивних особливостей та спеціального програмного забезпечення мали можливість активувати мікрофони трекерів та негласно прослуховувати розмови", – сказано у повідомленні.

В СБУ додали, що українське підприємство приховувало від клієнтів додаткові можливості пристроїв з негласного прослуховування і продавали їх на території України через розгалужену мережу магазинів з реалізації портативної електроніки.

Фото: СБУ
Фото: СБУ

"Під час обшуків у Дніпрі та Одесі співробітники СБУ вилучили велику кількість GPS-трекерів з вмонтованими мікрофонами, приладів блокування радіосигналів (глушилки), готівку, отриману від реалізації СТЗ, документальні матеріали та комп’ютерну техніку з даними щодо замовлення та реалізації пристроїв", – додали у відомстві.

СБУ повідомила, що директора української фірми затримано. Йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 359 Кримінального кодексу України.

"Триває слідство. Встановлюються інші причетні до протиправної діяльності та дійсні мотиви розповсюдження в Україні "шпигунської" техніки з країни-агресора", – додали у СБУ.

Українська правда

Теми: СБУ Росія
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