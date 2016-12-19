"Приватбанк" попереджає про технічні перерви в роботі відділень

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Понеділок, 19 грудня 2016, 13:42

"Приватбанк" попереджає про технічні перервах в роботі відділень через інвентаризації.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби банку.

"Сьогодні у відділеннях банку проводиться необхідні роботи по інвентаризації залишків на рахунках клієнтів і грошових коштів для забезпечення передачі банку державі і гарантування безперебійної роботи ПриватБанку в подальшому… для забезпечення цього процесу в максимально короткі терміни протягом дня можливі технічні перерви в роботі відділень банку", - заявили в банку.

Зазначається, що головний офіс, всі служби і структурні підрозділи банку працюють в штатному режимі, забезпечуючи безперебійну роботу всіх послуг і сервісів.

"Колектив банку і співробітники головного офісу і всіх регіональних підрозділів ПриватБанку, його відділень продовжують працювати на своїх місцях і виконувати свої посадові обов'язки", - сказано у повідомленні.

Також у прес-службі повідомили, що всі прибуткові операції (надходження на карти та рахунки) працюють в стандартному режимі.

Як відомо, напередодні глава НБУ Валерія Гонтарєва не змогла уточнити, на чиєму балансі знаходиться програма "Приват24".

Ввечері 18 грудня Кабінет міністрів та Рада нацбезпеки та оборони України підтримали націоналізацію "Приватбанку".

Міністр фінансів Олександр Данилюк та голова Національного банку Валерія Гонтарева на брифінгу 19 грудня запевнили, що клієнти "Приватбанку" не матимуть проблем із доступом до своїх коштів – зарплати, пенсії, стипендії, які проходять через цей банк, будуть надходити справно.

Українська правда

Теми: Приват банки НБУ
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