Кучма: Представники ОРДЛО відповідальні за бої на Світлодарській дузі

Бойовики несуть повну відповідальність за загиблих і поранених на Світлодарській дузі Донецької області, за ескалацію ситуації на Донбасі в цілому.

Про це йдеться у коментарі представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми, оприлюдненому Дариною Оліфер.

"Українська сторона обурена грубим порушенням Мінських домовленостей з боку ОРДЛО", – заявив Кучма.

"Блок питань щодо безпеки залишається ключовим і він, як і раніше, не виконується", – констатував він.

"Представники окремих районів Донецької й Луганської областей несуть повну відповідальність за те, що трапилося на Світлодарській дузі, за всіх загиблих і поранених, за ескалацію ситуації", – заявив Кучма.

Як відомо, 18 грудня в районі Світлодарської дуги бойовики намагалися вибити передові підрозділи Збройних сил України із позицій, та під час бою зазнали поразки. З боку ЗСУ загинули 5 військовослужбовців, 6 отримали поранення, а втрати супротивника склали не менше 25 осіб убитими й до 30 поранених.

Нагадаємо, Україна порушує питання про демілітаризацію Дебальцевого й наполягає на розведенні сил відповідно до лінії, визначеної Меморандумом від 19 вересня 2014 року. Згідно з тими домовленостями, Дебальцеве залишалося під контролем української влади.