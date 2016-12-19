Кучма: Представники ОРДЛО відповідальні за бої на Світлодарській дузі

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Понеділок, 19 грудня 2016, 13:51

Бойовики несуть повну відповідальність за загиблих і поранених на Світлодарській дузі Донецької області, за ескалацію ситуації на Донбасі в цілому.

Про це йдеться у коментарі представника України в тристоронній контактній групі Леоніда Кучми, оприлюдненому Дариною Оліфер.

"Українська сторона обурена грубим порушенням Мінських домовленостей з боку ОРДЛО", – заявив Кучма.

"Блок питань щодо безпеки залишається ключовим і він, як і раніше, не виконується", – констатував він.

"Представники окремих районів Донецької й Луганської областей несуть повну відповідальність за те, що трапилося на Світлодарській дузі, за всіх загиблих і поранених, за ескалацію ситуації", – заявив Кучма.

Як відомо, 18 грудня в районі Світлодарської дуги бойовики намагалися вибити передові підрозділи Збройних сил України із позицій, та під час бою зазнали поразки. З боку ЗСУ загинули 5 військовослужбовців, 6 отримали поранення, а втрати супротивника склали не менше 25 осіб убитими й до 30 поранених.

Нагадаємо, Україна порушує питання про демілітаризацію Дебальцевого й наполягає на розведенні сил відповідно до лінії, визначеної Меморандумом від 19 вересня 2014 року. Згідно з тими домовленостями, Дебальцеве залишалося під контролем української влади.

Теми: Донбас бойові дії АТО Кучма Мінські угоди
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Коментарі — 3
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IP: 91.196.177.---Logic200919.12.2016 14:49
John Novik:
Ватник Тверской, как свинья в астрономии в происходящем,
и начинаете давать советы.
Событиями в своей стране интересуйтесь. Написано, что внутрь нельзя,
а хлыщите.
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Число умерших от отравления концентратом для ванн «Боярышник» в Иркутске увеличилось до 41 человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру. Еще 16 пострадавших остаются в больнице.
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 14:31
Всю серую зону под себя заняли, а потом удивляются от беспрерывных боестолкновений.
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IP: 178.159.56.---John Novik19.12.2016 14:30
Ну-ну, Авдеевская промзона 2, не вышла? Боевики напали, обойти хотели. Как там обойти? Нигде! А потом правосеков из всех щелей достают.
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