"Кіборг" Колодій розповів про полон

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Понеділок, 19 грудня 2016, 15:00

Звільнений із полону бойовиків "кіборг" Тарас Колодій розповів, що бойовики не використовували його і не змушували копати окопи.

Про це він сказав під час брифінгу у понеділок.

На запитання журналістів, чи намагалися його використовувати бойовики як фізичну силу, Колодій відповів "ні".

"Те що діставали своїх ранених з-під завалу, а так нічого більше", - сказав він.

Він розповів, що його тримали у напівпідвальному приміщенні і час від часу виводили на вулицю. Колодій зазначив, що не був у лікарні після підриву, проте його оглядали медики, які були на території підконтрольній бойовикам.

"Оглядали ті, що там були, у колишньому СБУ", - сказав він.

Його мати розповіла, що дізналася з інтернету, що син потрапив у полон.

 
Скріншот

Брифінг тривав кілька хвилин.

Як відомо, у неділю президент Петро Порошенко повідомив, що з полону бойовиків звільнили захисника Донецького аеропорту Тараса Колодія.

Колодій - десантник 80 аеромобільної бригади, який потрапив у полон під час операції у Донецькому аеропорту 21 січня 2015 року.

У понеділок президент Петро Порошенко зустрівся із Колодієм та його мамою, передає прес-служба президента.

Колодій подякував за звільнення. Він розповів про перебування в полоні.

"Хочу подякувати всім владикам, які допомогли звільнити з полону, співробітникам СБУ, вам, пане президенте, мамі та всім волонтерам, хто брав у цьому участь", - зазначив він.

У повідомленні вказується, що Порошенко доручив забезпечити необхідне медичне обстеження звільненого кіборга у лікарні ДУС.

Пізніше перший віце-спікер ВР, представник України на переговорах у Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Колодія останнім часом утримували у Макіївській колонії.

Українська правда

Теми: бойові дії Донбас полонені
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