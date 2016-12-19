ЦВК заявила, що НАБУ провело в комісії незаконний обшук

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Понеділок, 19 грудня 2016, 16:54

Центральна виборча комісія стверджує, що Національне антикорупційне бюро провело обшук в ніч на 14 грудня не в кабінеті голови ЦВК Михайла Охендовського та з порушеннями законодавства.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У зверненні, яке було прийнято в понеділок на засіданні ЦВК під головуванням заступника голови ЦВК Жанни Усенко-Чорної, наголошується, що співробітники НАБУ були проінформовані до початку проведення обшуку про те, що кабінет №401, санкцію на обшук в якому дав суд, з червня 2007 року фактично є службовим кабінетом іншого члена ЦВК, а не голови комісії.

Як уточнили "Українській правді" в ЦВК, мова йде про кабінет члена комісії Олександра Шелестова. Він, як і Охендовський, був призначений у ЦВК за квотою Партії регіонів.

Охендовський, який до цього вів засідання, передав це право Усенко-Чорній, щоб уникнути закидів у конфлікті інтересів.

Крім того, в Центрвиборчкомі вказують, що обшук проводився в нічний час, що не допускається законодавством, за винятком невідкладних обставин, які в даній ситуації, на думку авторів звернення, були відсутні.

ЦВК також заявила, що після проведення обшуку було зафіксовано, що фронтальні панелі системного блоку комп'ютера, через який здійснюється доступ до Держреєстру виборців, а також кришка DVD-приводу зірвані. Також не вдалося включити автоматизоване робоче місце системи "Державний реєстр виборців".

"За таких обставин комісія звернулася до Генеральної прокуратури України, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Комітету Верховної Ради з питань протидії та запобігання корупції і Національному антикорупційному бюро України про перевірку викладених у цій постанові обставин та реагування відповідно до законодавства України", – йдеться у зверненні ЦВК.

Як відомо, 13 грудня стало відомо, що Охендовському вручили повідомлення про підозрупросто в аеропорту "Бориспіль".

Детективи Національного антикорупційного бюро й прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що Охендовський як член ЦВК у 2012 році нібито за дорученням членів Партії регіонів і за кошти цієї політсили 6 разів їздив за кордон, аби переконати світ у демократичності виборчого процесу в Україні.

За словами керівника САП Назара Холодницького, документи "чорної бухгалтерії" підтверджують 4 випадки отримання Охендовським готівки в офісі Партії регіонів у Києві на загальну суму 16 734 долари США.

Сам Охендовський називає кримінальне провадження сфабрикованим.

Теми: ЦВК НАБУ
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IP: 46.119.240.---Danchenko19.12.2016 17:28
В ЦВК не тільки обшук... В ній багато чого незаконного.
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