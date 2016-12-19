ОБСЄ: в районі Світлодарська було більше 2 тисяч вибухів і "гради"

00
0
Понеділок, 19 грудня 2016, 17:37

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 18 лютого більше двох тисяч вибухів в районі Дебальцевого-Світлодарську.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ на офіційному сайті організації.  

"В ніч з 16 на 17 грудня у контрольованому урядом (України – ред.) Світлодарську (57км на північний схід від Донецька), спостерігачі почули 50 вибухів від вхідних артилерійських пострілів (122мм), 15 вибухів від вихідних пострілів міномета (82мм), і 15 вибухів від вихідних пострілів гармати (73мм)", - сказано у звіті.

Вказується, що 17 грудня, у тому ж місці, спостерігачі чули також 21 вибух невизначеного походження.

"Протягом шести годин 18 грудня, спостерігачі чули 700 вхідних вибухів та 680 вихідних вибухів від артилерійських снарядів (122мм)… 20 вихідних вибухів із танкових гармат", - йдеться у звіті.  

Щодо ситуації у контрольованому бойовиками Дебальцевому, вказується, що  
17 грудня, протягом трьох хвилин спостерігачі місії почули постріли із невстановленої зброї і розриви снарядів, що запущені також із невстановленої зброї.

"В ніч з 17-18 грудня спостерігачі чули 12 вихідних вибухів від пострілів з реактивних систем РСЗВ БМ-21 "Град"", - сказано у звіті.

На північний захід від Дебальцевого вони чули близько сотні невизначених вибухів.

"18 грудня спостерігачі чули 43 вибухи від пострілів із РСЗВ, а також 1900 невизначених вибухів", - йдеться у звіті.

Як відомо, минулої доби бойовики атакували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі.

Метою їх дій було просування в бік н. п. Луганське Донецької області і захоплення стратегічно важливих об'єктів.

Вони вели вогонь з населених пунктів, що не надавало можливості адекватного реагування у відповідь, з метою недопущення втрат серед мирного населення.

Всього було здійснено три вогневих нальоти, які тривали 6 та 3 години відповідно.

В результаті атак бойовиків у неділю загинули 5 бійців, 16 військових отримали ушкодження.

Українська правда

Теми: ОБСЄ АТО Дебальцеве
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
ОБСЄ звітує про порушення тиші на ділянках розведення сил в зоні АТО 18 грудня 2016, 01:35
На КПВВ "Станиця Луганська" Хугу показали докази обстрілу 17 грудня 2016, 10:28
Сайдік розповів, що заважає врегулюванню ситуації на Донбасі 17 грудня 2016, 07:46
Коментарі — 0
Авторизуйтесь щоб писати коментарі
Вийти Правила коментування
Коментатори, які допускатимуть у своїх коментарях образи щодо інших учасників дискусії, будуть забанені модератором без додаткових попереджень та пояснень. Також дані про таких користувачів можуть бути передані до МВС, якщо від органів внутрішніх справ надійшов відповідний запит. У коментарі заборонено додавати лінки та рекламні повідомлення
Головні новини
Екс-топ-менеджеру "Київміськбуду" повідомили про підозру
ЦВК заявила, що НАБУ провело в комісії незаконний обшук
Офіційно: ЄС продовжив економічні санкції протии Росії
Бойовики поновили обстріли на Світлодарській дузі. Гатять біля Маріуполя
Усі новини
Новорічні корпоративи

Інструкція для інтроверта

Інше місто

Де їсти, пити і розважатися в Чернігові