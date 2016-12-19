ОБСЄ: в районі Світлодарська було більше 2 тисяч вибухів і "гради"

Спостерігачі ОБСЄ зафіксували 18 лютого більше двох тисяч вибухів в районі Дебальцевого-Світлодарську.

Про це йдеться у звіті місії ОБСЄ на офіційному сайті організації.

"В ніч з 16 на 17 грудня у контрольованому урядом (України – ред.) Світлодарську (57км на північний схід від Донецька), спостерігачі почули 50 вибухів від вхідних артилерійських пострілів (122мм), 15 вибухів від вихідних пострілів міномета (82мм), і 15 вибухів від вихідних пострілів гармати (73мм)", - сказано у звіті.

Вказується, що 17 грудня, у тому ж місці, спостерігачі чули також 21 вибух невизначеного походження.

"Протягом шести годин 18 грудня, спостерігачі чули 700 вхідних вибухів та 680 вихідних вибухів від артилерійських снарядів (122мм)… 20 вихідних вибухів із танкових гармат", - йдеться у звіті.

Щодо ситуації у контрольованому бойовиками Дебальцевому, вказується, що

17 грудня, протягом трьох хвилин спостерігачі місії почули постріли із невстановленої зброї і розриви снарядів, що запущені також із невстановленої зброї.

"В ніч з 17-18 грудня спостерігачі чули 12 вихідних вибухів від пострілів з реактивних систем РСЗВ БМ-21 "Град"", - сказано у звіті.

На північний захід від Дебальцевого вони чули близько сотні невизначених вибухів.

"18 грудня спостерігачі чули 43 вибухи від пострілів із РСЗВ, а також 1900 невизначених вибухів", - йдеться у звіті.

Як відомо, минулої доби бойовики атакували позиції ЗСУ на Світлодарській дузі.

Метою їх дій було просування в бік н. п. Луганське Донецької області і захоплення стратегічно важливих об'єктів.

Вони вели вогонь з населених пунктів, що не надавало можливості адекватного реагування у відповідь, з метою недопущення втрат серед мирного населення.

Всього було здійснено три вогневих нальоти, які тривали 6 та 3 години відповідно.

В результаті атак бойовиків у неділю загинули 5 бійців, 16 військових отримали ушкодження.

Українська правда