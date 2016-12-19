Радбез ООН схвалив направлення спостерігачів до Алеппо

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Понеділок, 19 грудня 2016, 17:44

Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію про направлення міжнародних спостерігачів до сирійського Алеппо.

Про це французьке представництво в ООН повідомило у своєму твіттері.

Згідно з повідомленням, рішення було прийнято одноголосно.

Як відомо, раніше Росія критикувала такий намір, однак у понеділок сторони все ж змогли домовитися.

За словами посла США в ООН Саманти Пауер, резолюція дозволить швидко відправити більше ніж 100 співробітників місії ООН у східне Алеппо для спостереження за евакуацією мирних мешканців зі зруйнованого міста.

Українська правда

Теми: Сирія ООН
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