Рада голосуватиме бюджет вже у вівторок – джерела

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Понеділок, 19 грудня 2016, 18:24

Верховна Рада проголосує державний бюджет вже у вівторок.

Про це "Українській правді" повідомили джерела у фракціях БПП та Народного фронту.

За словами співрозмовників, у вівторок Рада розглядатиме бюджет, депутати не підуть, доки не приймуть головний кошторис держави.

У свою чергу заступник голови фракції БПП Ігор Кононенко після засідання фракції БПП заявив, що можливі два варіанти. "Можливо, рішення буде прийнято керівництвом парламенту вночі чи завтра вранці. Буде зроблено перерву, щоб пройшли всі комітети, насамперед бюджетний та податковий, і на вечірньому засіданні була можливість розглянути бюджет", - сказав він.

При цьому Кононенко зазначив, що можливий і другий варіант. "Другий сценарій – це працювати в звичайному режимі і прийняти бюджет в четвер", - сказав він.

Раніше голова Верховної Ради Андрій Парубій повідомив, що остаточне рішення щодо держбюджету на наступний рік має бути прийняте 22 грудня.

Роман Романюк, Тетяна Кусок, УП

Теми: Верховна Рада бюджет
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