В Анкарі стріляли в посла РФ, він у критичному стані

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Понеділок, 19 грудня 2016, 18:34

Невідомий вистрілив у посла Росії в Анкарі Андрія Карлова на виставці у галереї сучасного мистецтва "Росія очима турків".

Про це повідомляє CNN Turk.

Напад стався, коли посол брав участь у відкритті виставки.

Як повідомляє Hurriyet, посла у важкому стані відвезли до лікарні.

 

Видання розповіло, що у посла вистрілили, коли він саме закінчив свою промову на відкритті виставки сучасного мистецтва.

У коментарі Hurriyet представники російської влади заявили, що за нападом можуть стояти ісламські терористи.

Окремі ЗМІ стверджують, що напад міг вчинити один з охоронців посла.

Європейська правда

Теми: Росія Туреччина
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Коментарі — 2
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IP: 91.225.121.---DND19.12.2016 20:08
Нападник видно з братсва асасінів.
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IP: 213.111.84.---kilovka19.12.2016 18:52
Він заплатив за те, що служить терористу Путіну і державі, яка вбиває жінок і дітей.
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