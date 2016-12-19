В Анкарі стріляли в посла РФ, він у критичному стані

Невідомий вистрілив у посла Росії в Анкарі Андрія Карлова на виставці у галереї сучасного мистецтва "Росія очима турків".

Про це повідомляє CNN Turk.

Напад стався, коли посол брав участь у відкритті виставки.

Як повідомляє Hurriyet, посла у важкому стані відвезли до лікарні.

Видання розповіло, що у посла вистрілили, коли він саме закінчив свою промову на відкритті виставки сучасного мистецтва.

У коментарі Hurriyet представники російської влади заявили, що за нападом можуть стояти ісламські терористи.

Окремі ЗМІ стверджують, що напад міг вчинити один з охоронців посла.

Європейська правда