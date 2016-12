ПОРАНЕНИЙ В ТУРЕЧЧИНІ ПОСОЛ РФ ПОМЕР

Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов убитий в результаті нападу.

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерело. Пізніше смерть Карлова агентству ТАСС підтвердила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Сьогодні трагічний день для російської дипломатії, - сказала вона. - Сьогодні в Анкарі на публічному заході отримав поранення посол Росії, від якого він помер".



За її словами, Росія кваліфікує вбивство посла Росії в Туреччині як теракт, питання буде поставлено перед СБ ООН.

Російського дипломата застрелили на відкритті виставки "Росія очима турків" в Анкарі.

У нього стріляв молодий чоловік, який пройшов на виставку як охоронець.

#BREAKING The video shows the attack scene moments after Russian Ambassador shot to death. He shouts "don't forget Aleppo, Syria" pic.twitter.com/xtX974W39t

.@YouTube New pic of the assassin. Clearly doing the islamist "tawhid" sign. pic.twitter.com/Pg2ZNffBvY