ПОРАНЕНИЙ В ТУРЕЧЧИНІ ПОСОЛ РФ ПОМЕР

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Понеділок, 19 грудня 2016, 19:14

Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов убитий в результаті нападу.

Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерело. Пізніше смерть Карлова агентству ТАСС підтвердила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

"Сьогодні трагічний день для російської дипломатії, - сказала вона. - Сьогодні в Анкарі на публічному заході отримав поранення посол Росії, від якого він помер".

За її словами, Росія кваліфікує вбивство посла Росії в Туреччині як теракт, питання буде поставлено перед СБ ООН.

Російського дипломата застрелили на відкритті виставки "Росія очима турків" в Анкарі.

У нього стріляв молодий чоловік, який пройшов на виставку як охоронець.

Турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ.

Повідомляється, що нападник почав перестрілку з поліцейськими, в результаті чого був застрелений.

 
Посол РФ Андрій Карлов
фото: тасс

За даними турецьких ЗМІ, перед початком стрільби нападник стояв за спиною посла.

Теми: Туреччина Росія Посол Росії
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Коментарі — 11
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IP: 94.179.169.---256519.12.2016 20:45
на канале "роССия 24" утверждают что на месте преступления найдены визитки Яроша.
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IP: 91.225.121.---DND19.12.2016 20:18
Братство ассасинов живет. Ассасин должен умереть на месте казни врага, что и было сделано. Просто террорист сбежал бы, взорвал бы, как дома в Сирии бомбардировками, а этот нет, пригрозил всем любителям повоевать - Мы начеку мы за врагом следим...
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IP: 172.58.201.---Andriy Klos19.12.2016 20:08
Вбивати посла,завжди рахувалось дуже низьким поступком.абреки то не люди.тварі позорні.мої співчуття сім'ї загиблого.
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IP: 91.109.30.---Даня Столярчук19.12.2016 19:51
Это потому, что грабар новостей так работает, они не пишутся в ручную.
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IP: 212.90.61.---ПаровозЪ19.12.2016 19:50
Taras Orel:
Прям ятаган в спину
Ой, не в спину...
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