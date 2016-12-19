ПОРАНЕНИЙ В ТУРЕЧЧИНІ ПОСОЛ РФ ПОМЕР
Посол Росії в Туреччині Андрій Карлов убитий в результаті нападу.
Про це повідомляє РІА Новини з посиланням на джерело. Пізніше смерть Карлова агентству ТАСС підтвердила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.
"Сьогодні трагічний день для російської дипломатії, - сказала вона. - Сьогодні в Анкарі на публічному заході отримав поранення посол Росії, від якого він помер".
За її словами, Росія кваліфікує вбивство посла Росії в Туреччині як теракт, питання буде поставлено перед СБ ООН.
Російського дипломата застрелили на відкритті виставки "Росія очима турків" в Анкарі.
У нього стріляв молодий чоловік, який пройшов на виставку як охоронець.
#BREAKING The video shows the attack scene moments after Russian Ambassador shot to death. He shouts "don't forget Aleppo, Syria" pic.twitter.com/xtX974W39t— Ragıp Soylu (@ragipsoylu) December 19, 2016
.@YouTube New pic of the assassin. Clearly doing the islamist "tawhid" sign. pic.twitter.com/Pg2ZNffBvY— Gilgo (@agirecudi) December 19, 2016
Турецькі правоохоронці вбили людину, яка вчинила напад на посла РФ.
Moment Russian Ambassador to #Ankara Andrei Karlov was shot.@140journos pic.twitter.com/uO2URk3qVh— Global News (@ofirzarfati) December 19, 2016
Повідомляється, що нападник почав перестрілку з поліцейськими, в результаті чого був застрелений.
За даними турецьких ЗМІ, перед початком стрільби нападник стояв за спиною посла.
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