У Держдепі підтвердили зустріч Керрі і Лаврова в Римі

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 00:41

Державний департамент офіційно підтвердив заплановану зустріч глав зовнішньополітичних відомств США і Росії в п'ятницю в італійській столиці в рамках роботи міжнародної конференції "Римський середземноморський діалог".

З відповідною заявою виступив під час щоденного брифінгу заступник речника Держдепартаменту США Марк Тонер, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні я можу підтвердити, що держсекретар Керрі зустрінеться з міністром закордонних справ Лавровим у Римі завтра", - зауважив Тонер, обговорюючи питання сирійського врегулювання.

Крім того, за словами представника держдепу, Керрі має заплановану зустріч в італійській столиці зі спеціальним представником ООН поСиріїСтефаном Де Містурою, а також з європейськими партнерами.

Водночас Тонер не уточнив, чи планується обговорення питання агресії Росії проти України під час зустрічі глав зовнішньополітичних відомств США і РФ.

Як повідомлялося,  Керрі 2-3 грудня перебуватиме в Римі та Ватикані. У столиці Італії у нього заплановано низку двосторонніх зустрічей, а також участь в "Римському середземноморському діалозі".

У Ватикані Керрі планує провести переговори з державним секретарем Святого Престолу кардиналом П'єтро Пароліном.

"Йтиметься про гуманітарну кризу в Сирії, насильство в Україні та поточний діалог в Венесуелі", - повідомили в Держдепі.

Теми: США Росія Італія
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