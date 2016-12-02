Трамп призначить генерала Меттіса главою Пентагону - ЗМІ

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 01:24

Обраний президентом США Дональд Трамп призначить відставного генерала морської піхоти США Джеймса Меттіса міністром оборони.

Про це з посиланням на знайомих з рішенням Трампа людей пише The Washington Post.

Щоб отримати посаду, Меттіс ще має отримати схвалення Конгресу США, оскільки за законом глава Пентагону не повинен був перебувати на дійсній службі в попередні сім років. Конгрес робив такий виняток лише один раз, коли призначив міністром оборони генерала Джорджа Маршалла в 1950 році.

За словами джерел, про призначення буде оголошено наступного тижня.

Водночас, представник перехідної команди Трампа Джейсон Міллер в Twitter повідомив, що рішення не було прийнято. Однак син Трампа Дональд заявив, що Меттіс отримав посаду.

Як повідомлялося, в листопаді, після зустрічі з претендентом на пост глави Пентагону генералом Меттісом, Трамп назвав його "справжньою знахідкою".

Меттіс з 2010-го по 2013-й очолював Центральне командування США, посідав провідні позиції у збройних силах США та очолював першу дивізію морської піхоти США в Іраку.  Він прослужив у збройних силах США 34 роки і має статус живої легенди серед американських військових. 

Меттіс раніше називав агресію Росії проти України в Криму і на Донбасі "значно гострішою, значно серйознішою", ніж вважають у Вашингтоні та ЄС. Він також вказував, що метою дій російського президента Володимира Путіна є розкол НАТО.

Теми: США Трамп
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