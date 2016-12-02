США не дали візу Онищенку

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П'ятниця, 2 грудня 2016, 01:44

Народний депутат Олександр Онищенко не зміг отримати американську візу, що свідчить про ставлення до нього офіційної влади США.

Таку думку висловило джерело в дипломатичних колах у Києві, пише "Інтерфакс-Україна".

"В Онищенка немає американської візи, мабуть тому, що американська влада має інформацію, що його компрометує", - сказав співрозмовник агентства, коментуючи повідомлення про передачу Онищенком компромату на президента України Петра Порошенка.

Раніше Онищенко заявив, що передав Сполученим Штатам Америки компромат на Порошенка, який він записував протягом року. В Адміністрації президента прокоментували ці заяви лише тим, що правоохоронні органи очікують на його повернення.

Як відомо, Онищенко підозрюється в організації схеми з розкрадання коштів при видобутку і продажу природного газу в рамках договорів про спільну діяльність з ПАТ "Укргазвидобування", в результаті якої державі було завдано збитків на суму близько 3 млрд грн. 

Верховна Рада надала згоду на притягнення його до відповідальності, затримання і арешт, та напередодні голосування, скориставшись статусом народного депутата, Онищенко залишив Україну.  8 серпня його оголосили у національний розшук. 

Теми: Онищенко США
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